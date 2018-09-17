Известная ведущая родила ребенка



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Вчера, в День отца, ведущая «Нового канала» Катя Павлюченко подарила своему супругу Вадиму второго сына. Роды прошли в частной клинике, расположенной за городом. Сейчас мама и малыш чувствуют себя отлично.

«Вторые роды прошли так легко, будто вовсе не рожала, – рассказывает Катя. – Как и в прошлый раз, моей незаменимой поддержкой был муж, который присутствовал на родах. В первый раз ему пришлось несладко, равно как и мне, мягко говоря… А в этот мы и шутили, пили чай в родзале и стали дважды родителями, будучи в прекрасном настроении!», - поделилась счастливая мама

Мальчика назвали Львом, но родители намерены называть его на американский манер:

«Еще до того, как я узнала о второй беременности, мы с мужем знали, что назовем сына Львом, - рассказывает Катя. – Ну, и у него просто не могло быть другого имени: Лео мы привезли из Франции (улыбается). Вообще, мы с Вадимом очень много спорили, как записывать его в свидетельстве о рождении. Я хотела – Леон, муж – Лев. Нас рассудила моя преподаватель по французскому языку. Она объяснила, что это одно и то же имя. Просто в Англии и Франции привычно называть Леон, у нас более характерно Лев, а в США – Лео. Внешне малыш – точная копия нашего трехлетнего Вадюши. Потому уверена, что они очень быстро найдут общий язык», - прокомментировала ситуацию Катя.

Также напоминаем, что ранее Светлана Тарабарова впервые показала новорожденного ребенка.

Джерело: mediananny.com