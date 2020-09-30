Как Андрей Шевченко отпраздновал день рождения (фото)



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Футболист Андрей Шевченко с сыновьями

Легендарный украинский футболист и тренер Андрей Шевченко поблагодарил всех за поздравления.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подытожил свой 44-й день рождения щемящим семейным фото с сыновьями, которое он выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

«Спасибо за все пожелания ко дню рождения. Это был особенный день», – подписал фотографию легендарный украинец.

На фото изображены сыновья Кристиан и Джордан (стоят слева направо). Александр и Райдер Габриэль сидят слева направо.

instagram.com/andriyshevchenko/

Также мужа трогательно поздравила жена Кристен.

«С днем рождения, моя любовь. Лучший друг, папа, номер 7, тренер и опытный профессиональный гольфист (однажды ты им станешь). Что бы ты ни делал, ты выкладываешься на 100%», - написала она. Спасибо тебе за всю любовь и за смех. Желаю тебе года здоровья и счастья. Нам повезло, что ты у нас есть», - добавила Кристен.

instagram.com/kristenpazik1/

Напомним, Шевченко является единственным украинским обладателем «Золотого мяча» за период независимости – до него триумфаторами становились Олег Блохин и Игорь Беланов в советские времена.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»