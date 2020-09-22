Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы за €100 тысяч



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Певица Алина Гросу

Певица молчала полгода

Известная певица Алина Гросу рассталась с мужем, московским бизнесменом Александром Комковым. Так, летом в 2019 году пара громко отпраздновала шикарную свадьбу в настоящем замке в Италии, с кучей звездных гостей. Праздник обошелся родителям Алины в почти 100 000 евро. Впрочем, через полгода, супруги развелись. В декабре Алина собрала вещи и покинула семейное гнездышко, говорится в программе «Жизнь известных людей».

Получилось так, что еще в декабре мне Саша, ни с чего абсолютно, сказал: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели». Я не могла ему это простить, потому что ты или хочешь жить со мной, или пробуешь, что-то другое, если ты не напробывался до того как мы поженились... Ну что это? Зачем это все?, - поделилась певица.

Алина была ошеломлена таким предложением любимого, однако собрала свои вещи и переехала в другую квартиру.

«Я сначала попыталась с ним как-то поговорить, что-то решить. Мне было больно, очень трудно говорить об этом, поэтому я все это время молчала. Первые дни и месяцы слезы постоянно текли и сейчас это не очень приятно», - рассказала Гросу.

Проблемы в отношениях молодых супругов начались почти сразу после бракосочетания, а в конце осени в 2019 году все вообще пошло наперекосяк.

Алина еще надеялась на воссоединение, однако со стороны Александра никаких шагов не было, а бегать за мужчинами она не привыкла.

«Это не было как гром среди ясного неба, но чтобы так, я не думала. Думала поговорим, к чему придем, но так чтобы разъезжаться, разбегаться... Это да, это был шок. А самое смешное, он захотел сфоткать документы, я говорю: «Тебе кому-то нужно отправить, что ты развелся?». Как-то мне было настолько больно, до сих пор не понимаю», - рассказала знаменитость.

Звезда поделилась, что в течение супружеской жизни и намека не было на измены благоверного. Впрочем, Гросу подозревает, что в ноябре Александр все же с кем-то познакомился и «решил попробовать что-то новое».

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