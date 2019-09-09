Как две капли воды: Кейт Мосс в мини-платье вышла в свет с 16-летней дочерью



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Кейт Мосс с дочерью

45-летняя британская модель вместе со своей 16-летней дочерью Лилой Грэйс Мосс-Хэк посетила Неделю моды в Нью-Йорке

Кейт Мосс продемонстрировала стройные загорелые в стильном черном мини-платье. Модель выглядела очень счастливой, когда шла вместе с дочерью. 16-летняя Лила для выхода в свет выбрала романтичный образ: небесно-голубой костюм, состоящий из топа и облегающей юбки с рюшами. Наряд позволил девушке продемонстрировать подтянутый живот и стройные ноги.

Кейт Мосс поделилась с поклонниками видеороликом, на котором они с дочерью позируют фотографам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Moss Latest (@katemosslatest) 7 Сен 2019 в 2:33 PDT

Фанаты модели восхитились нежной красотой Лилы. «Вы обе прекрасны!», «Такая мягкая и нежная красота у вашей дочери», «Вся в маму – очень женственная», – написали фолловеры под новым постом звезды в Instagram.

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