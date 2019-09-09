  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Как две капли воды: Кейт Мосс в мини-платье вышла в свет с 16-летней дочерью

    • Розсилка
    Кейт Мосс с дочерью - Как две капли воды: Кейт Мосс в мини-платье вышла в свет с 16-летней дочерью
    Кейт Мосс с дочерью

    45-летняя британская модель вместе со своей 16-летней дочерью Лилой Грэйс Мосс-Хэк посетила Неделю моды в Нью-Йорке

    Кейт Мосс продемонстрировала стройные загорелые в стильном черном мини-платье. Модель выглядела очень счастливой, когда шла вместе с дочерью. 16-летняя Лила для выхода в свет выбрала романтичный образ: небесно-голубой костюм, состоящий из топа и облегающей юбки с рюшами. Наряд позволил девушке продемонстрировать подтянутый живот и стройные ноги.

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    Как две капли воды: Кейт Мосс в мини-платье вышла в свет с 16-летней дочерью
    Как две капли воды: Кейт Мосс в мини-платье вышла в свет с 16-летней дочерью
    Лила Мосс
    Кейт Мосс
    Кейт Мосс
    Лила Мосс
    Как две капли воды: Кейт Мосс в мини-платье вышла в свет с 16-летней дочерью
    Как две капли воды: Кейт Мосс в мини-платье вышла в свет с 16-летней дочерью
    Как две капли воды: Кейт Мосс в мини-платье вышла в свет с 16-летней дочерью
    Как две капли воды: Кейт Мосс в мини-платье вышла в свет с 16-летней дочерью
    Как две капли воды: Кейт Мосс в мини-платье вышла в свет с 16-летней дочерью
    Как две капли воды: Кейт Мосс в мини-платье вышла в свет с 16-летней дочерью
    Как две капли воды: Кейт Мосс в мини-платье вышла в свет с 16-летней дочерью
    Как две капли воды: Кейт Мосс в мини-платье вышла в свет с 16-летней дочерью
    Как две капли воды: Кейт Мосс в мини-платье вышла в свет с 16-летней дочерью
    Как две капли воды: Кейт Мосс в мини-платье вышла в свет с 16-летней дочерью
    Как две капли воды: Кейт Мосс в мини-платье вышла в свет с 16-летней дочерью
    Как две капли воды: Кейт Мосс в мини-платье вышла в свет с 16-летней дочерью
    Как две капли воды: Кейт Мосс в мини-платье вышла в свет с 16-летней дочерью

    Кейт Мосс поделилась с поклонниками видеороликом, на котором они с дочерью позируют фотографам.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Kate Moss Latest (@katemosslatest)

    Фанаты модели восхитились нежной красотой Лилы. «Вы обе прекрасны!», «Такая мягкая и нежная красота у вашей дочери», «Вся в маму – очень женственная», – написали фолловеры под новым постом звезды в Instagram.

     Читайте также: Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра

     

     

    знаменитости модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ