Как две капли воды: Ума Турман пришла вместе с дочерью театральный фестиваль в Нью-Йорке



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Ума Турман

Майя Хоук снимается в популярном сериале «Очень странные дела»

Минувшим вечером 48-летняя Ума Турман появилась на гала-вечере театрального фестиваля Williamstown Theatre Festival в Нью-Йорке. На мероприятие она пришла не одна — компанию ей в очередной раз составила 20-летняя дочь Майя, которую Ума родила в браке с Итаном Хоуком.

Майя Хоук, кстати, пошла по стопам своих звездных родителей и тоже снимается в кино и сериалах. Так, на ее счету участие в популярном сериале «Очень странные дела». А прошлым летом стало известно, что она снимется в новом фильме Квентина Тарантино.

Майя, к слову, не единственная дочь Турман и Хоука. В браке у них также родился сын Левон (сейчас ему 16 лет). У Умы также есть шестилетняя дочь Розалинд, рожденная от финансиста Арпада Бюссона.



