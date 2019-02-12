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    Шоу-биз

    Как две капли воды: Ума Турман пришла вместе с дочерью театральный фестиваль в Нью-Йорке

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    Ума Турман - Как две капли воды: Ума Турман пришла вместе с дочерью театральный фестиваль в Нью-Йорке
    Ума Турман

    Майя Хоук снимается в популярном сериале «Очень странные дела»

    Минувшим вечером 48-летняя Ума Турман появилась на гала-вечере театрального фестиваля Williamstown Theatre Festival в Нью-Йорке. На мероприятие она пришла не одна — компанию ей в очередной раз составила 20-летняя дочь Майя, которую Ума родила в браке с Итаном Хоуком.

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    Майя Хоук, кстати, пошла по стопам своих звездных родителей и тоже снимается в кино и сериалах. Так, на ее счету участие в популярном сериале «Очень странные дела». А прошлым летом стало известно, что она снимется в новом фильме Квентина Тарантино.

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    Как две капли воды: Ума Турман пришла вместе с дочерью театральный фестиваль в Нью-Йорке
    Как две капли воды: Ума Турман пришла вместе с дочерью театральный фестиваль в Нью-Йорке
    Как две капли воды: Ума Турман пришла вместе с дочерью театральный фестиваль в Нью-Йорке
    Как две капли воды: Ума Турман пришла вместе с дочерью театральный фестиваль в Нью-Йорке
    Как две капли воды: Ума Турман пришла вместе с дочерью театральный фестиваль в Нью-Йорке
    Как две капли воды: Ума Турман пришла вместе с дочерью театральный фестиваль в Нью-Йорке
    Как две капли воды: Ума Турман пришла вместе с дочерью театральный фестиваль в Нью-Йорке
    instagram.com/maya_hawke/

    Майя, к слову, не единственная дочь Турман и Хоука. В браке у них также родился сын Левон (сейчас ему 16 лет). У Умы также есть шестилетняя дочь Розалинд, рожденная от финансиста Арпада Бюссона.

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