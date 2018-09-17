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    Шоу-биз

    Радостные Ляшко с женой понюхали грибочки (фото)

    • Розсилка
    Радостные Ляшко с женой понюхали грибочки (фото)

    Известный политик открыл жене источник политического вдохновения

    Лидер Радикальной партии Олег Ляшко вместе со своей женой Роситой открыли грибной сезон.

    Депутат не только насобирал корзину грибов, но и успел на камеру попозировать, чтобы потом в сеть фото выложить.

    На одной из фотокарточек жена Ляшко романтически нюхает грибочек, а сам Олег смотрит на нее с загадкой.

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    Радостные Ляшко с женой понюхали грибочки (фото)
    Радостные Ляшко с женой понюхали грибочки (фото)
    Радостные Ляшко с женой понюхали грибочки (фото)
    Радостные Ляшко с женой понюхали грибочки (фото)
    Радостные Ляшко с женой понюхали грибочки (фото)

    Напомним, ранее Гонтарева раскрыла тайну своей молодости

    Джерело: Табло ID

    Олег Ляшко
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