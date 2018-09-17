Радостные Ляшко с женой понюхали грибочки (фото)
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Розсилка
Известный политик открыл жене источник политического вдохновения
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко вместе со своей женой Роситой открыли грибной сезон.
Депутат не только насобирал корзину грибов, но и успел на камеру попозировать, чтобы потом в сеть фото выложить.
На одной из фотокарточек жена Ляшко романтически нюхает грибочек, а сам Олег смотрит на нее с загадкой.
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Джерело: Табло ID