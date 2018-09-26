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    Шоу-биз

    Как нужно выглядеть в 50: Дженнифер Лопес показала рельефные мышцы

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    Как нужно выглядеть в 50: Дженнифер Лопес показала рельефные мышцы

    Голливудская звезда подает отличный пример для подражания

    Культовая американская актриса и певица Дженнифер Лопес недаром  часами истязает себя в спортзале. 

    Теперь 49-летняя кинозвезда хвастается своей «бицухой» Instagram.

    «После сегодняшнего концерта чувствую себя как суперженщина!», - поделилась она.

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    Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

    «Когда я начала эту серию выступлений, я думала, Боже мой, 15 шоу за 27 дней, это же так много ... но я пообещала себе, что вместо того, чтобы позволить этому меня истощить, в конце я стану даже еще сильнее ... я буду тренироваться и буду в лучшей форме в моей жизни ... были моменты, когда я чувствовала себя усталой, были разъезды, и я должна была совмещать это все со своими тренировками... и вот, осталось только три шоу! и у меня так много эмоций, но в основном это только ощущение силы, счастья и благодарности!», - написала Джей Ло.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как Лопес показала безупречную форму своего тела.

    актриса певица Дженнифер Лопес
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