Как нужно выглядеть в 50: Дженнифер Лопес показала рельефные мышцы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голливудская звезда подает отличный пример для подражания

Культовая американская актриса и певица Дженнифер Лопес недаром часами истязает себя в спортзале.

Теперь 49-летняя кинозвезда хвастается своей «бицухой» Instagram.

«После сегодняшнего концерта чувствую себя как суперженщина!», - поделилась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 26 Сен 2018 в 2:40 PDT

«Когда я начала эту серию выступлений, я думала, Боже мой, 15 шоу за 27 дней, это же так много ... но я пообещала себе, что вместо того, чтобы позволить этому меня истощить, в конце я стану даже еще сильнее ... я буду тренироваться и буду в лучшей форме в моей жизни ... были моменты, когда я чувствовала себя усталой, были разъезды, и я должна была совмещать это все со своими тренировками... и вот, осталось только три шоу! и у меня так много эмоций, но в основном это только ощущение силы, счастья и благодарности!», - написала Джей Ло.

Ранее «Скотч» рассказывал, как Лопес показала безупречную форму своего тела.