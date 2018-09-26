Как нужно выглядеть в 50: Дженнифер Лопес показала рельефные мышцы
-
Розсилка
Голливудская звезда подает отличный пример для подражания
Культовая американская актриса и певица Дженнифер Лопес недаром часами истязает себя в спортзале.
Теперь 49-летняя кинозвезда хвастается своей «бицухой» Instagram.
«После сегодняшнего концерта чувствую себя как суперженщина!», - поделилась она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Когда я начала эту серию выступлений, я думала, Боже мой, 15 шоу за 27 дней, это же так много ... но я пообещала себе, что вместо того, чтобы позволить этому меня истощить, в конце я стану даже еще сильнее ... я буду тренироваться и буду в лучшей форме в моей жизни ... были моменты, когда я чувствовала себя усталой, были разъезды, и я должна была совмещать это все со своими тренировками... и вот, осталось только три шоу! и у меня так много эмоций, но в основном это только ощущение силы, счастья и благодарности!», - написала Джей Ло.
Ранее «Скотч» рассказывал, как Лопес показала безупречную форму своего тела.