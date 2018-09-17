Вечно молодая Дженнифер Лопес взорвала Инстраграм своим безупречным телом
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Розсилка
Она восхитительна
У Дженнифер Лопес лето продолжается: эти выходные певица провела у бассейна. В своем Instagram Джей Ло поделилась новыми фото в купальнике, которые сразу стали хитами соцсети.
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Поддерживать отличную форму Лопес помогает строгий режим питания и тренировок. «Я не пью, не курю, полностью отказалась от кофеина — все это главные враги нашей кожи, виновники морщин и тусклого цвета лица», — говорит Дженнифер. Тренируется певица каждый день: кардио + силовые + йога + 20 минут медитации = рецепт идеальной фигуры Джей Ло.