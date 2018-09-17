Вечно молодая Дженнифер Лопес взорвала Инстраграм своим безупречным телом



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Она восхитительна

У Дженнифер Лопес лето продолжается: эти выходные певица провела у бассейна. В своем Instagram Джей Ло поделилась новыми фото в купальнике, которые сразу стали хитами соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 16 Сен 2018 в 7:46 PDT

Поддерживать отличную форму Лопес помогает строгий режим питания и тренировок. «Я не пью, не курю, полностью отказалась от кофеина — все это главные враги нашей кожи, виновники морщин и тусклого цвета лица», — говорит Дженнифер. Тренируется певица каждый день: кардио + силовые + йога + 20 минут медитации = рецепт идеальной фигуры Джей Ло.