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    Шоу-биз

    Вечно молодая Дженнифер Лопес взорвала Инстраграм своим безупречным телом

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    Вечно молодая Дженнифер Лопес взорвала Инстраграм своим безупречным телом

    Она восхитительна

    У Дженнифер Лопес лето продолжается: эти выходные певица провела у бассейна. В своем Instagram Джей Ло поделилась новыми фото в купальнике, которые сразу стали хитами соцсети.

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    Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

    Поддерживать отличную форму Лопес помогает строгий режим питания и тренировок. «Я не пью, не курю, полностью отказалась от кофеина — все это главные враги нашей кожи, виновники морщин и тусклого цвета лица», — говорит Дженнифер. Тренируется певица каждый день: кардио + силовые + йога + 20 минут медитации = рецепт идеальной фигуры Джей Ло.

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