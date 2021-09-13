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    Как Ольга Сумская выглядела 30 лет назад. Звезда показала архивные фото

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    Актриса Ольга Сумская - Как Ольга Сумская выглядела 30 лет назад. Звезда показала архивные фото
    Актриса Ольга Сумская
    instagram.com/olgasumska/

    Актриса поделилась архивными фотографиями

    Легендарная украинская актриса Ольга Сумская по случаю Дня украинского кино знаменитость пересмотрела архивные снимки и некоторыми из них поделилась со своими фолловерами. В Instagram-stories звезда опубликовала черно-белые кадры, сделанные более 30 лет назад.

    На первой фотографии Сумская предстала в образе Роксоланы. Именно благодаря этой роли актриса получила бешеную популярность.

    Также звезда показала снимок, сделанный на территории Киностудии имени Довженко в 1988 году.

    А третью фотографию было сделано во время съемок фильма «Карпатское золото» в 1990 году.

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    Как Ольга Сумская выглядела 30 лет назад. Звезда показала архивные фото
    Как Ольга Сумская выглядела 30 лет назад. Звезда показала архивные фото
    Как Ольга Сумская выглядела 30 лет назад. Звезда показала архивные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

    Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

    Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Ольга Сумская
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    Как Ольга Сумская выглядела 30 лет назад. Звезда показала архивные фото