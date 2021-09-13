Как Ольга Сумская выглядела 30 лет назад. Звезда показала архивные фото

Актриса поделилась архивными фотографиями

Легендарная украинская актриса Ольга Сумская по случаю Дня украинского кино знаменитость пересмотрела архивные снимки и некоторыми из них поделилась со своими фолловерами. В Instagram-stories звезда опубликовала черно-белые кадры, сделанные более 30 лет назад.

На первой фотографии Сумская предстала в образе Роксоланы. Именно благодаря этой роли актриса получила бешеную популярность.

Также звезда показала снимок, сделанный на территории Киностудии имени Довженко в 1988 году.

А третью фотографию было сделано во время съемок фильма «Карпатское золото» в 1990 году.

Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.