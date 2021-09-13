Встреча через 14 лет. Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами»

Звезда стала ведущей балкона на шоу

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Ирина Билык на шоу «Танцы со звездами» исполнила свой хит «Нас нет». Компанию ей составили аж два экс-возлюбленных: Дмитрий Дикусар и Дмитрий Коляденко.

Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.

После выступления Ирина Билык сказала:

«Я благодарю моих любимым Диме и Диме, пусть у вас в жизни все будет хорошо... рядом со мной».

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык впервые рассказала о первой работе в киевском ЖЭКе.

В своем Инстаграме Билык поделилась роликом, в котором призналась, как ее родная мама отговаривала о карьере в шоу-бизнесе, поскольку для этого «нужно иметь блат и деньги»