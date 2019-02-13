Как выглядит коварная Серсея Ланнистер из «Игры престолов» без макияжа (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лина Хиди

Звзеда ответила на высказывания хейтеров

Сыгравшая Серсею Ланнисетр из «Игры Престолов» актриса Лина Хиди стала еще одной знаменитостью, кто столкнулся с нападками хейтеров в соцсетях. На днях актриса опубликовала в своем Instagram видео, на котором она предстала без макияжа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lena Headey (@iamlenaheadey) 11 Фев 2019 в 10:16 PST

Надо сказать, что реакцию этот ролик у интернет-юзеров вызвал довольно бурную — им не понравилось, что Хиди запечатлела себя без грамма косметики.

Поддержали звезду не только поклонники, но и ее знаменитые коллеги. Так, Эмилия Кларк назвала ее женщиной, которая «проповедует красоту», а Гвендолин Кристи прокомментировала этот пост смайлами в виде сердец, пронзенных стрелой.

Кстати, в Instagram Хиди немало фото и видео, на которых можно увидеть ее натуральную красоту. Актриса, судя по всему, декоративной косметикой в повседневной жизни почти не пользуется и чувствует себя при этом абсолютно комфортно.

«Тем, кто захочет написать, что я измождена, что мне сто лет, моя красота тает, я выгляжу усталой, — да, все так! Прекрасное материнство выжимает все соки! Но это реальная я. Привыкайте, ребята. Это лицо будет становиться только старше», – говорила она.



