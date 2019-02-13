Как выглядит коварная Серсея Ланнистер из «Игры престолов» без макияжа (фото)
-
Розсилка
Звзеда ответила на высказывания хейтеров
Сыгравшая Серсею Ланнисетр из «Игры Престолов» актриса Лина Хиди стала еще одной знаменитостью, кто столкнулся с нападками хейтеров в соцсетях. На днях актриса опубликовала в своем Instagram видео, на котором она предстала без макияжа.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Надо сказать, что реакцию этот ролик у интернет-юзеров вызвал довольно бурную — им не понравилось, что Хиди запечатлела себя без грамма косметики.
Поддержали звезду не только поклонники, но и ее знаменитые коллеги. Так, Эмилия Кларк назвала ее женщиной, которая «проповедует красоту», а Гвендолин Кристи прокомментировала этот пост смайлами в виде сердец, пронзенных стрелой.
Кстати, в Instagram Хиди немало фото и видео, на которых можно увидеть ее натуральную красоту. Актриса, судя по всему, декоративной косметикой в повседневной жизни почти не пользуется и чувствует себя при этом абсолютно комфортно.
«Тем, кто захочет написать, что я измождена, что мне сто лет, моя красота тает, я выгляжу усталой, — да, все так! Прекрасное материнство выжимает все соки! Но это реальная я. Привыкайте, ребята. Это лицо будет становиться только старше», – говорила она.