  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Как выглядит коварная Серсея Ланнистер из «Игры престолов» без макияжа (фото)

    • Розсилка
    Лина Хиди - Как выглядит коварная Серсея Ланнистер из «Игры престолов» без макияжа (фото)
    Лина Хиди

    Звзеда ответила на высказывания хейтеров

    Сыгравшая Серсею Ланнисетр из «Игры Престолов» актриса Лина Хиди стала еще одной знаменитостью, кто столкнулся с нападками хейтеров в соцсетях. На днях актриса опубликовала в своем Instagram видео, на котором она предстала без макияжа.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Lena Headey (@iamlenaheadey)

    Надо сказать, что реакцию этот ролик у интернет-юзеров вызвал довольно бурную — им не понравилось, что Хиди запечатлела себя без грамма косметики.

    Поддержали звезду не только поклонники, но и ее знаменитые коллеги. Так, Эмилия Кларк назвала ее женщиной, которая «проповедует красоту», а Гвендолин Кристи прокомментировала этот пост смайлами в виде сердец, пронзенных стрелой.

    Кстати, в Instagram Хиди немало фото и видео, на которых можно увидеть ее натуральную красоту. Актриса, судя по всему, декоративной косметикой в повседневной жизни почти не пользуется и чувствует себя при этом абсолютно комфортно.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Как выглядит коварная Серсея Ланнистер из «Игры престолов» без макияжа (фото)
    Как выглядит коварная Серсея Ланнистер из «Игры престолов» без макияжа (фото)
    Как выглядит коварная Серсея Ланнистер из «Игры престолов» без макияжа (фото)
    Как выглядит коварная Серсея Ланнистер из «Игры престолов» без макияжа (фото)
    Как выглядит коварная Серсея Ланнистер из «Игры престолов» без макияжа (фото)
    Как выглядит коварная Серсея Ланнистер из «Игры престолов» без макияжа (фото)
    Как выглядит коварная Серсея Ланнистер из «Игры престолов» без макияжа (фото)
    Как выглядит коварная Серсея Ланнистер из «Игры престолов» без макияжа (фото)
    Как выглядит коварная Серсея Ланнистер из «Игры престолов» без макияжа (фото)

    «Тем, кто захочет написать, что я измождена, что мне сто лет, моя красота тает, я выгляжу усталой, — да, все так! Прекрасное материнство выжимает все соки! Но это реальная я. Привыкайте, ребята. Это лицо будет становиться только старше», – говорила она.

     Читайте также: Как нужно одеваться в Раду: сенатор из Бразилии явилась на заседание правительства в смелом наряде.


    мода и красота Игра престолов актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ