  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Камалия призналась, что едва не стала жертвой группового изнасилования

    • Розсилка
    Певица Камалия - Камалия призналась, что едва не стала жертвой группового изнасилования
    Певица Камалия

    Звезда планирует отдать дочерей Мирабеллу и Арабеллу на дзюдо

    Певица Камалия шокировала признанием. Однажды на нее напали в лифте многоэтажки и певица едва не стала жертвой группового изнасилования. Об этом женщина эксклюзивно рассказала в программе «Зірковий шлях».

    Еще в подростковом возрасте звезда приехала в гости к тете, зашла в подъезд дома, а за ней проскочила компания парней.

    «В лифт меня начали заталкивать. Одного, который сзади стоял, я ударила в шею, а другому - тоже дала отпор, пока они опомнились, я бегом начала нажимать на все звонки, кричать в подъезде. Я могу за себя постоять», - поделилась Камалия. 

    Спастись тогда Камалии помогло умение защищать себя, ведь товарищ отца, который имел черный пояс по каратэ, научил девушку приемам восточных боевых искусств. Именно из-за своего тяжелого опыта Камалия планирует отдать дочерей Мирабеллу и Арабеллу на дзюдо, чтобы они также умели защитить себя.

    Теги: Камалия певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies