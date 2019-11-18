  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Канье Уэст назвал себя «величайшим художником, которого создал Бог»

    • Розсилка
    <p>Перед 16-тысячной толпой Уэст рассказал о недавнем &laquo;духовном пробуждении&raquo;</p> - Канье Уэст назвал себя «величайшим художником, которого создал Бог»

    Перед 16-тысячной толпой Уэст рассказал о недавнем «духовном пробуждении»

    Во время своего выступления в мегацеркви «Лейквуд» в Хьюстоне рэпер также заявил, что больше «не служит славе и деньгам», а только Богу

    Рэпер Канье Уэст, выступая перед прихожанами на службе в мегацеркви «Лейквуд» в Хьюстоне, назвал себя «величайшим художником, которого создал Бог». Об этом сообщает портал TMZ.

    Перед 16-тысячной толпой Уэст рассказал о недавнем «духовном пробуждении», которое заставило его осознать, что он больше «не служит ни славе, ни деньгам». Теперь он «на службе у Бога».

    «Я знаю, что Бог долгое время звал меня, но дьявол все время отвлекал», – заявил музыкант.

    Рэпер также рассказал про свое лечение в психиатрической клинике в 2016 году. В этот самый трудный момент Бог, по его словам, был с ним рядом, «посылая видения и вдохновляя».

    25 октября рэпер выпустил госпел-альбом Jesus Is King. В течение года перед выходом пластинки Канье Уэст устраивал публичные прослушивания альбома в формате церковной воскресной службы в разных городах США.

     Читайте также: Ирина Луценко украсила обложку глянца

     

     

    знаменитости Канье Уэст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ