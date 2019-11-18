Канье Уэст назвал себя «величайшим художником, которого создал Бог»



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Перед 16-тысячной толпой Уэст рассказал о недавнем «духовном пробуждении»

Во время своего выступления в мегацеркви «Лейквуд» в Хьюстоне рэпер также заявил, что больше «не служит славе и деньгам», а только Богу

Рэпер Канье Уэст, выступая перед прихожанами на службе в мегацеркви «Лейквуд» в Хьюстоне, назвал себя «величайшим художником, которого создал Бог». Об этом сообщает портал TMZ.

Перед 16-тысячной толпой Уэст рассказал о недавнем «духовном пробуждении», которое заставило его осознать, что он больше «не служит ни славе, ни деньгам». Теперь он «на службе у Бога».

«Я знаю, что Бог долгое время звал меня, но дьявол все время отвлекал», – заявил музыкант.

Рэпер также рассказал про свое лечение в психиатрической клинике в 2016 году. В этот самый трудный момент Бог, по его словам, был с ним рядом, «посылая видения и вдохновляя».

25 октября рэпер выпустил госпел-альбом Jesus Is King. В течение года перед выходом пластинки Канье Уэст устраивал публичные прослушивания альбома в формате церковной воскресной службы в разных городах США.

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