Кардашян призналась, что заморозила яйцеклетки



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Кортни Кардашьян

39-летняя Кортни уже мама троих детей

Звезда американского телевидения и светская львица Кортни Кардашян решилась пройти медицинскую процедуру заморозки яйцеклеток, чтобы быть уверенной в том, что у нее еще будут дети. Об этом сообщает издание Mirror.

Сама процедура 39-летней женщине далась ей нелегко. Как сообщила Кортни, ее физическое самочувствие в полном порядке, однако она испытывает эмоциональные трудности.

«Я просто плачу каждый вечер перед сном. Честно говоря, не представляю, буду ли я иметь детей, но чувствую, что так будет безопаснее», – сказала Кортни.

39-летняя Кортни уже сейчас многодетная мама. Дочь Пенелопа, которой исполнилось шесть лет, и сыновья – восьмилетний Мейсон и трехлетний Рейн – родились у нее в браке с предпринимателем Скоттом Дисиком. Супружеская пара рассталась в 2015 году, через полгода после появления на свет младшего ребенка, после чего Кардашян начала встречаться с боксером Юнесом Бенджима.