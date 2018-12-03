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    Шоу-биз

    Кардашян призналась, что заморозила яйцеклетки

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    Кортни Кардашьян - Кардашян призналась, что заморозила яйцеклетки
    Кортни Кардашьян

    39-летняя Кортни уже мама троих детей

    Звезда американского телевидения и светская львица Кортни Кардашян решилась пройти медицинскую процедуру заморозки яйцеклеток, чтобы быть уверенной в том, что у нее еще будут дети. Об этом сообщает издание Mirror.

    Сама процедура 39-летней женщине далась ей нелегко. Как сообщила Кортни, ее физическое самочувствие в полном порядке, однако она испытывает эмоциональные трудности.

    «Я просто плачу каждый вечер перед сном. Честно говоря, не представляю, буду ли я иметь детей, но чувствую, что так будет безопаснее», – сказала Кортни.

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    Кардашян призналась, что заморозила яйцеклетки
    Кардашян призналась, что заморозила яйцеклетки
    Кардашян призналась, что заморозила яйцеклетки
    Кардашян призналась, что заморозила яйцеклетки
    Кардашян призналась, что заморозила яйцеклетки

    39-летняя Кортни уже сейчас многодетная мама. Дочь Пенелопа, которой исполнилось шесть лет, и сыновья – восьмилетний Мейсон и трехлетний Рейн – родились у нее в браке с предпринимателем Скоттом Дисиком. Супружеская пара рассталась в 2015 году, через полгода после появления на свет младшего ребенка, после чего Кардашян начала встречаться с боксером Юнесом Бенджима.

     

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