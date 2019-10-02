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    Шоу-биз

    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами

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    <p>Кайли Дженнер</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами

    Кайли Дженнер

    instagram.com/kyliejenner/

    Зведа восхитила чувством стиля

    В США состоялась долгожданная вторая свадьба Джастина и Хейли Бибер, которую молодожены провели для семьи и друзей. Среди приглашенных гостей также была 22-летняя Кайли Дженнер. Для торжественного мероприятия юная миллиардерша из списка Forbes выбрала эффектное золотое платье с «опасными» разрезами и ддинным сияющим шлейфом.

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    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами
    Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами

    Звезда поделилась серией снимков со свадьбы модели и музыканта, где со всех ракурсов продемонстрировала свой роскошный наряд. Многоуровневое платье с монобретелькой на одно плечо дополнено экстремальным овальным разрезом в районе декольте, акцентирующим внимание на пышных формах Кайли. Дженнер пикантно придерживала себя за грудь и принимала красивые позы.

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