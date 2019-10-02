Кайли Дженнер пришла на свадьбу Бибера в золотом платье с экстремальными разрезами



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Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Зведа восхитила чувством стиля

В США состоялась долгожданная вторая свадьба Джастина и Хейли Бибер, которую молодожены провели для семьи и друзей. Среди приглашенных гостей также была 22-летняя Кайли Дженнер. Для торжественного мероприятия юная миллиардерша из списка Forbes выбрала эффектное золотое платье с «опасными» разрезами и ддинным сияющим шлейфом.

Звезда поделилась серией снимков со свадьбы модели и музыканта, где со всех ракурсов продемонстрировала свой роскошный наряд. Многоуровневое платье с монобретелькой на одно плечо дополнено экстремальным овальным разрезом в районе декольте, акцентирующим внимание на пышных формах Кайли. Дженнер пикантно придерживала себя за грудь и принимала красивые позы.

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