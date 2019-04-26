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    Шоу-биз

    Кайли Дженнер с бойфрендом в костюмах «Мстителей» показали страсть на красном Ferrari

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    instagram / kyliejenner - Кайли Дженнер с бойфрендом в костюмах «Мстителей» показали страсть на красном Ferrari
    instagram / kyliejenner

    Дженнер дала героям «Мстителей» новые имена

    21-летняя Кайли Дженнер решила порадовать бойфренда в преддверии его дня рождения. Трэвису Скотту исполнится 27 лет 30 апреля, но звезда реалити устроила тематическую вечеринку за несколько дней до праздника.

    В честь премьеры фильма «Мстители: Финал» она переоделась в Капитана Марвел, а рэпер предстал в образе Железного человека.

    Обтягивающий костюм подчеркнул соблазнительные формы Кайли. Супергеройский образ Дженнер дополнила золотыми ботильонами на шпильках и светлыми локонами.

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    Кайли Дженнер с бойфрендом в костюмах «Мстителей» показали страсть на красном Ferrari
    Кайли Дженнер с бойфрендом в костюмах «Мстителей» показали страсть на красном Ferrari
    Кайли Дженнер с бойфрендом в костюмах «Мстителей» показали страсть на красном Ferrari
    instagram / kyliejenner

    Звездные родители нарядили и свою годовалую дочь. На фото Кайли, Трэвис и Сторми позируют у красного автомобиля напротив дома.

    В подписи Дженнер дала героям «Мстителей» новые имена. «О, вы не заметили Железное пламя и Капитана помад в титрах?» - пошутила звезда.

    Модель назвала себя Капитаном помад не случайно - она выпускает линию косметики Kylie Cosmetics. Именно благодаря своему бьюти-бренду Кайли стала самой молодой миллиардершей в мире и самой богатой в своей семье Кардашьян-Дженнер.

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