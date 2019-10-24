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    Шоу-биз

    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде

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    <p>Кайя Гербер</p> <p>Фото: instagram.com/kaiagerber</p> - Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде

    Кайя Гербер

    Фото: instagram.com/kaiagerber

    В прошлом году Дэвидсон чуть не женился на Ариане Гранде

    18-летняя Кайя Гербер дала поклонникам повод для мыслей, что ее сердце не свободно. Модель проводит время с 25-летним комиком Питом Дэвидсоном.

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    Юношу заметили, когда он выходил из апартаментов Кайи в Нью-Йорке. Знаменитости подогрели слухи о своем романе, сходив вместе в кафе. Уединившихся за столиком Кайю и Пита сфотографировала жительница Нью-Йорка. На их лицах были улыбки, они смеялись и вели себя непринужденно.

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    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кайя Гербер провела ночь с бывшим женихом Арианы Гранде

    В прошлом году Дэвидсон чуть не женился на Ариане Гранде. До свадьбы дело не дошло: певица разорвала помолвку и рассталась с комиком. Причиной к этому послужила смерть бывшего возлюбленного звезды Мака Миллера, который умер от передозировки наркотиков - Ариана очень тяжело переживала уход Миллера из жизни, что и разрушило их роман с Питом.

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