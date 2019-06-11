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    Шоу-биз

    Кейт Хадсон показала восьмимесячную дочь на отдыхе в Италии

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    Кейт Хадсон&nbsp; - Кейт Хадсон показала восьмимесячную дочь на отдыхе в Италии
    Кейт Хадсон 

    Актриса стала мамой в октябре прошлого года

    40-летняя Кейт Хадсон улетела отдыхать на Амальфитанское побережье. Актриса отправилась на итальянский полуостров Сорренто вместе с семьей. Кейт взяла с собой и восьмимесячную дочь Рани Роуз.

    Хадсон опубликовала отпускное фото с ребенком в Instagram. На снимке Кейт позирует на яхте, прижимая спящую дочь к груди.

    Для морской прогулки актриса выбрала черное платье с цветочным принтом, а девочку она нарядила в белый комбинезон с разноцветными горохами.

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    Кейт Хадсон показала восьмимесячную дочь на отдыхе в Италии
    Кейт Хадсон показала восьмимесячную дочь на отдыхе в Италии
    Кейт Хадсон показала восьмимесячную дочь на отдыхе в Италии
    Кейт Хадсон показала восьмимесячную дочь на отдыхе в Италии
    Кейт Хадсон показала восьмимесячную дочь на отдыхе в Италии
    Кейт Хадсон показала восьмимесячную дочь на отдыхе в Италии
    Кейт Хадсон показала восьмимесячную дочь на отдыхе в Италии
    Кейт Хадсон показала восьмимесячную дочь на отдыхе в Италии
    Кейт Хадсон показала восьмимесячную дочь на отдыхе в Италии
    Кейт Хадсон показала восьмимесячную дочь на отдыхе в Италии
    Кейт Хадсон показала восьмимесячную дочь на отдыхе в Италии
    Кейт Хадсон показала восьмимесячную дочь на отдыхе в Италии
    Кейт Хадсон показала восьмимесячную дочь на отдыхе в Италии

    Поклонники оставляют комплименты малышке в комментариях: «Ах, эти щечки», «Какая прелесть!», «Рани на побережье Амальфи?! Шикарно», «Булочка сладкая», «Как подросла!», «Я влюбилась в ее щечки! Очень милая», «Кейт, молодец, что родила».

    Кейт Хадсон стала мамой в октябре прошлого года. Она родила дочь от 33-летнего музыканта Дэнни Фудзикавы, своего возлюбленного. Актриса также воспитывает двух сыновей от прошлых отношений: 15-летнего Райдера от музыканта Криса Робинсона и семилетнего Бингема от Мэттью Беллами, фронтмена группы Muse.

     

    актриса Instagram
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