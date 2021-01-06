Ким Кардашьян и Канье Уэст решили расстаться после 6 лет брака

Пара уже давно живет разными жизнями

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян и ее муж, рэпер Канье Уэст находятся на грани развода. Об этом сообщает PageSix.

Источники издания утверждают, что Кардашьян наняла адвоката Лору Вассер, известную по бракоразводным процессам для звезд шоу-бизнеса. «Они это скрывают, но они сделали», — уточнил собеседник портала. По его словам, рождественские праздники пара провела раздельно, «чтобы пожить отдельной жизнью и спокойно уладить все, чтобы расстаться и развестись».

В свою очередь, другой источник в окружении музыканта утверждает, что Уэст считает все семейство Кардашьян и их реалити-шоу «невыносимым».

В декабре источник из окружения звезд рассказал, что пара живет разными жизнями. «У Ким есть свои работа и проекты, которые важны для нее, а у Канье — свои», — отметил он, добавив, что жизни Ким и Канье редко пересекаются.

Ранее старшая сестра Ким Кортни Кардашьян призналась, что чувствует сексуальное влечение к самой себе.

Терапевт утверждает, что эту черту не стоит путать с самовлюбленностью. Кардашьян привела цитату сексолога, в которой объясняется ее увлечение интимными вещам. Оказалось, что звезда никого не соблазняет, а радует себя любимую.