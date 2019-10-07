Ким Кардашян крестила детей в Армении (видео)
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда прилетела в страну, чтобы принять участие в конгрессе по информационным технологиям
Ким Кардашян прибыла в Армению для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям. Официальное мероприятие стартовало 7 октября, а до этого звезда успела сделать кое-какие личные дела.
Она крестила своих детей в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Известно, что Ким Кардашьян взяла с собой в Армению всех четырех детей, а ее сестра Кортни прибыла в страну с тремя детьми.
Читайте также: Когда накрывает не вовремя: Тищенко засекли за неадекватным поведением на заседании ВР (видео)