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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> <p></p> - Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Крестным отцом сестер Кардашьян и их шести детей стал 27-летний местный диакон Наири Срапионян

    Визит Ким на историческую родину наделал много шума.  Помимо выступления на форуме и посещения Вечного огня у мемориала памяти жертв геноцида, Кардашьян крестила своих детей, которые теперь получили религиозные имена.

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    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
    Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя

    Как оказалось, таинство крещения прошла и сама звезда, вместе со своей сестрой Кортни, об этом сообщает местный Sputnik. Обряд прошел в Эчмиадзинском монастыре – духовном центре Армянской апостольской церкви. Ким взяла себе имя Эгине, а ее сестра – Гаяне. Крестным отцом сестер Кардашьян и их шести детей стал 27-летний местный диакон Наири Срапионян.

     Читайте также: Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Кардашьян
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