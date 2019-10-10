Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя



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Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

Крестным отцом сестер Кардашьян и их шести детей стал 27-летний местный диакон Наири Срапионян

Визит Ким на историческую родину наделал много шума. Помимо выступления на форуме и посещения Вечного огня у мемориала памяти жертв геноцида, Кардашьян крестила своих детей, которые теперь получили религиозные имена.

Как оказалось, таинство крещения прошла и сама звезда, вместе со своей сестрой Кортни, об этом сообщает местный Sputnik. Обряд прошел в Эчмиадзинском монастыре – духовном центре Армянской апостольской церкви. Ким взяла себе имя Эгине, а ее сестра – Гаяне. Крестным отцом сестер Кардашьян и их шести детей стал 27-летний местный диакон Наири Срапионян.

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