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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра

    • Розсилка
    <p>Ким Кардашьян</p> <p></p> - Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра

    Ким Кардашьян

    Звезда отложила роды на пару часов ради посещения салона красоты

    38-летняя Ким Кардашьян рассказала интересную подробность о появлении на свет дочери Норт. Ким призналась, что на девятом месяце беременности чувствовала себя максимально расслабленно. Перед рождением Норт инстадива отправилась в Макдональдс. Ей было тяжело передвигаться, поэтому она попросила друга Джонатана Чебатана подвезти ее до ресторана быстрого питания.

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    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра
    Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра

    Она упросила врачей дать ей два часа на то, чтобы успеть на маникюр. Когда Ким наконец прибыла в медицинское учреждение, Канье не было рядом. Накануне рэпер улетел на другой континент. Однако музыкант поспешно вернулся из путешествия, узнав о предстоящих родах жены. «Я думала, что все закончится, прежде чем он доберется до меня, но он успел», – с восхищением рассказала Ким в новом выпуске подкаста Чебатана «Foodgod: OMFG».

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    Кардашьян
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