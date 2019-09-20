Ким Кардашьян отказалась рожать из-за отсутствия маникюра



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Ким Кардашьян

Звезда отложила роды на пару часов ради посещения салона красоты

38-летняя Ким Кардашьян рассказала интересную подробность о появлении на свет дочери Норт. Ким призналась, что на девятом месяце беременности чувствовала себя максимально расслабленно. Перед рождением Норт инстадива отправилась в Макдональдс. Ей было тяжело передвигаться, поэтому она попросила друга Джонатана Чебатана подвезти ее до ресторана быстрого питания.

Она упросила врачей дать ей два часа на то, чтобы успеть на маникюр. Когда Ким наконец прибыла в медицинское учреждение, Канье не было рядом. Накануне рэпер улетел на другой континент. Однако музыкант поспешно вернулся из путешествия, узнав о предстоящих родах жены. «Я думала, что все закончится, прежде чем он доберется до меня, но он успел», – с восхищением рассказала Ким в новом выпуске подкаста Чебатана «Foodgod: OMFG».

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