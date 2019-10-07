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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> - Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Младший сын звездного семейства остался за кадром

    38-летняя Ким Кардашьян – многодетная мама. Звезда реалити-шоу нечасто радует поклонников трогательными моментами семейной жизни, но на этот раз она сделала исключение. Супруга Канье Уэста опубликовала фото, на котором позирует со старшей дочерью Норт, с четырехлетним сыном Сейнтом и годовалой дочерью Чикаго. Мама нежно приобняла своих малышей.

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    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми
    Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми

    Младший сын звездного семейства остался за кадром. Псалм родился только в мае этого года. Двух младший детей супругам родили суррогатные матери, после непростой беременности Ким запретили рожать самостоятельно.

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    дети звезд Кардашьян
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