Ким Кардашьян поделилась нежным снимком с тремя детьми



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Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

Младший сын звездного семейства остался за кадром

38-летняя Ким Кардашьян – многодетная мама. Звезда реалити-шоу нечасто радует поклонников трогательными моментами семейной жизни, но на этот раз она сделала исключение. Супруга Канье Уэста опубликовала фото, на котором позирует со старшей дочерью Норт, с четырехлетним сыном Сейнтом и годовалой дочерью Чикаго. Мама нежно приобняла своих малышей.

Младший сын звездного семейства остался за кадром. Псалм родился только в мае этого года. Двух младший детей супругам родили суррогатные матери, после непростой беременности Ким запретили рожать самостоятельно.