Ким Кардашьян похвасталась пышными формами в винтажном корсетном мини



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Ким Кардашьян

Модель повторила провокационный образ из клипа Джорджа Майкла Too Funky

38-летняя Ким Кардашьян порадовала поклонников новым откровенным выходом. Многодетная мама блистала на мероприятии Night At The Museum в Музее изящных искусств в Монреале.

Для выхода в свет Ким выбрала винтажный наряд Тьерри Мюглера из коллекции 1999−2000 года. Белоснежное корсетное мини-платье идеально подчеркнуло фигуру звезды и выделило ее пышную грудь. Яркий макияж и затейливо собранные волосы стали удачным завершением выхода теледивы.

В Монреале сейчас проходит выставка, посвященная творчеству Тьерри Мюглера. Винтажные наряды модельера уже примеряла Ирина Шейк. Звезда поделилась с поклонниками своими образами в откровенных боди.

Модель повторила провокационный образ из клипа Джорджа Майкла Too Funky. Ролик вышел в 1992 году и сразу стал культовым, в клипе снялись многие супермодели, включая Линду Евангелисту.



