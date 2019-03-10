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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян похвасталась пышными формами в винтажном корсетном мини

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    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян похвасталась пышными формами в винтажном корсетном мини
    Ким Кардашьян

    Модель повторила провокационный образ из клипа Джорджа Майкла Too Funky

    38-летняя Ким Кардашьян порадовала поклонников новым откровенным выходом. Многодетная мама блистала на мероприятии Night At The Museum в Музее изящных искусств в Монреале.

    Для выхода в свет Ким выбрала винтажный наряд Тьерри Мюглера из коллекции 1999−2000 года. Белоснежное корсетное мини-платье идеально подчеркнуло фигуру звезды и выделило ее пышную грудь. Яркий макияж и затейливо собранные волосы стали удачным завершением выхода теледивы.

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    Ким Кардашьян похвасталась пышными формами в винтажном корсетном мини
    Ким Кардашьян похвасталась пышными формами в винтажном корсетном мини
    Ким Кардашьян похвасталась пышными формами в винтажном корсетном мини
    Ким Кардашьян похвасталась пышными формами в винтажном корсетном мини
    Ким Кардашьян похвасталась пышными формами в винтажном корсетном мини

    В Монреале сейчас проходит выставка, посвященная творчеству Тьерри Мюглера. Винтажные наряды модельера уже примеряла Ирина Шейк. Звезда поделилась с поклонниками своими образами в откровенных боди.

    Модель повторила провокационный образ из клипа Джорджа Майкла Too Funky. Ролик вышел в 1992 году и сразу стал культовым, в клипе снялись многие супермодели, включая Линду Евангелисту.

     Читайте также: Меган Маркл в коротком платье приняла участие в дискуссии, посвященной правам женщин.


    мода и красота модель Кардашьян
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