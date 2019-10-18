Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

Дети Ким Кардашьян после крещения в Армении получили новые имена

38-летняя Ким Кардашьян решила показать публике редкие кадры с младшим сыном, которому 10 ноября исполнится полгода.

На фото Псалм и Тру, полуторогодовалая дочь Хлои Кардашьян, лежат на ковре и забавно играют друг с другом. Сын Ким, одетый в милый комбинезон оттенка крем-брюле и слюнявчик, лежит на махровой простыне и улыбается.

«Одержима», - написала Ким в Instagram, намекая на непередаваемые эмоции от такой трогательной картины.