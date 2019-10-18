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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> <p></p> - Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Дети Ким Кардашьян после крещения в Армении получили новые имена

    38-летняя Ким Кардашьян решила показать публике редкие кадры с младшим сыном, которому 10 ноября исполнится полгода.

    На фото Псалм и Тру, полуторогодовалая дочь Хлои Кардашьян, лежат на ковре и забавно играют друг с другом. Сын Ким, одетый в милый комбинезон оттенка крем-брюле и слюнявчик, лежит на махровой простыне и улыбается.

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    на весь екран згорнути
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном
    Ким Кардашьян показала нежные фото с младшим сыном

     «Одержима», - написала Ким в Instagram, намекая на непередаваемые эмоции от такой трогательной картины.

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    дети Кардашьян
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