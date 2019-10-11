Ким Кардашьян показала новые кадры c крещения в Армении



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Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

Кардашьян выложила в Instagram фотографии, сделанные во время обряда крещения

Два дня назад Ким Кардашьян, ее старшая сестра Кортни и их дети крестились в Эчмиадзинском монастыре – духовном центре Армянской апостольской церкви. Известно, что при при крещении Ким получила имя Эгине, ее дети Сейнт, Чикаго и Псалм – армянские имена Григор, Ашхен и Вардан. Кортни нарекли Гаяне, а ее сына Мейсона - Нареком.

Старшая дочь Ким, Норт, тоже присутствовала на церемонии, но не участвовала в обряде – она приняла крещение несколько лет назад в армянской церкви Иерусалима. Крестным отцом Ким, Кортни и их шестерых детей стал 27-летний диакон Наири Срапионян, для которого крещение таких известных людей стало полной неожиданностью – он узнал о приезде Кардашьян всего за несколько часов.

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