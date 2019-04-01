Ким Кардашьян показала семейное селфи с мужем и всеми детьми



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Многодетная мама позировала в оливковом топе

38-летняя Ким Кардашьян поделилась с поклонниками фрагментом семейных выходных. Звезда реалити-шоу показала снимок, на котором позирует с мужем Канье Уэстом и тремя детьми.

В кадре Ким и Канье запечатлены в объятиях своих детей: пятилетней дочери Норт, трехлетнего Сэйнта и Чикаго, которой всего 14 месяцев. Старшие дети обнимают маму, а малышка Чикаго явно заинтересована цепочками на шее своего папы.

Многодетная мама позирует в оливковом топе. Она посылает воздушный поцелуй прямо в камеру. «Доброе утро», - лаконично прокомментировала снимок миссис Кардашьян-Уэст.

Недавно поклонники заметили, что Ким Кардашьян копирует стиль Наоми Кэмпбелл. Звезда реалити-шоу любит обнажаться и эпатировать публику. Cosmo собрал и самые откровенные выходы всего семейства Кардашьян-Дженнер без нижнего белья.