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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян показала семейное селфи с мужем и всеми детьми

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    Ким Кардашьян показала семейное селфи с мужем и всеми детьми

    Многодетная мама позировала в оливковом топе

    38-летняя Ким Кардашьян поделилась с поклонниками фрагментом семейных выходных. Звезда реалити-шоу показала снимок, на котором позирует с мужем Канье Уэстом и тремя детьми.

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    В кадре Ким и Канье запечатлены в объятиях своих детей: пятилетней дочери Норт, трехлетнего Сэйнта и Чикаго, которой всего 14 месяцев. Старшие дети обнимают маму, а малышка Чикаго явно заинтересована цепочками на шее своего папы.

    Многодетная мама позирует в оливковом топе. Она посылает воздушный поцелуй прямо в камеру. «Доброе утро», - лаконично прокомментировала снимок миссис Кардашьян-Уэст.

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    Ким Кардашьян показала семейное селфи с мужем и всеми детьми
    Ким Кардашьян показала семейное селфи с мужем и всеми детьми
    Ким Кардашьян показала семейное селфи с мужем и всеми детьми
    Ким Кардашьян показала семейное селфи с мужем и всеми детьми
    Ким Кардашьян показала семейное селфи с мужем и всеми детьми
    Ким Кардашьян показала семейное селфи с мужем и всеми детьми
    Ким Кардашьян показала семейное селфи с мужем и всеми детьми
    Ким Кардашьян показала семейное селфи с мужем и всеми детьми
    Ким Кардашьян показала семейное селфи с мужем и всеми детьми
    Ким Кардашьян показала семейное селфи с мужем и всеми детьми
    Ким Кардашьян показала семейное селфи с мужем и всеми детьми
    Ким Кардашьян показала семейное селфи с мужем и всеми детьми
    Ким Кардашьян показала семейное селфи с мужем и всеми детьми
    Ким Кардашьян показала семейное селфи с мужем и всеми детьми

    Недавно поклонники заметили, что Ким Кардашьян копирует стиль Наоми Кэмпбелл. Звезда реалити-шоу любит обнажаться и эпатировать публику. Cosmo собрал и самые откровенные выходы всего семейства Кардашьян-Дженнер без нижнего белья.

     

    дети Кардашьян селфи
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