Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей



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Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian/

Мальчики запечатлены мирно спящими в детской кроватке

Супруга Канье Уэста успевает не только без устали демонстрировать стильные образы и гламурный мейкап, приводя в восторг фанатов со всего мира, но и время от времени делится милыми фотографиями своих детей.

В семье рэпера и звезды реалити-шоу четыре наследника – две дочери и два сына. Шестилетняя Норд, трехлетний Сейнт, годовалая Чикаго и двухмесячный Псалм. К слову, младших детей звездной паре родила суррогатная мать: после второй беременности врачи предупредили Ким, что она больше не сможет выносить ребенка.

Знаменитость души не чает в своих крохах, стараясь наслаждаться каждым мигом, проведенным вместе с ними. Так, вчера звезда опубликовала фотографию, на которой Сейнт мирно посапывает в кроватке вместе с младшим братом Псалмом.

«Сейнт сказал, что притворится спящим рядом с братом. Он всегда просит меня запечатлеть важный для него момент. Вы не представляете, какие сладкие они – мои мальчики», – подписала фото теледива.