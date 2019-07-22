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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>instagram.com/kimkardashian/</p> - Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей

    Ким Кардашьян

    instagram.com/kimkardashian/

    Мальчики запечатлены мирно спящими в детской кроватке

    Супруга Канье Уэста успевает не только без устали демонстрировать стильные образы и гламурный мейкап, приводя в восторг фанатов со всего мира, но и время от времени делится милыми фотографиями своих детей.

    В семье рэпера и звезды реалити-шоу четыре наследника – две дочери и два сына. Шестилетняя Норд, трехлетний Сейнт, годовалая Чикаго и двухмесячный Псалм. К слову, младших детей звездной паре родила суррогатная мать: после второй беременности врачи предупредили Ким, что она больше не сможет выносить ребенка.

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    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей
    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей
    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей
    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей
    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей
    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей
    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей
    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей
    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей
    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей
    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей
    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей
    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей
    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей
    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей
    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей
    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей
    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей
    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей
    Ким Кардашьян показала трогательный снимок сыновей

    Знаменитость души не чает в своих крохах, стараясь наслаждаться каждым мигом, проведенным вместе с ними. Так, вчера звезда опубликовала фотографию, на которой Сейнт мирно посапывает в кроватке вместе с младшим братом Псалмом.

    «Сейнт сказал, что притворится спящим рядом с братом. Он всегда просит меня запечатлеть важный для него момент. Вы не представляете, какие сладкие они – мои мальчики», – подписала фото теледива.

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