Ким Кардашьян потрясла поклонников своими полуобнаженными формами в «мокрой фотосессии»



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Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу порадовала поклонников откровенными фото

38-летняя Ким Кардашьян устроила сексуальную фотосессию на Багамских островах. Светская львица надела обтягивающий купальник цвета серебристый металлик с опасными разрезами по бокам. Звезда отказалась от макияжа, но спрятала свои глаза за стеклами солнцезащитных очков в прямоугольной оправе. Ким позировала на пляже. Кардашьян сидела на песке, уперевшись в него руками.

Поклонники оценили провокационные снимки Кардашьян. «Ким, как всегда, выглядишь роскошно», «Я понимаю, что тут не обошлось без фотошопа, но все равно – какое тело», «Если бы я выглядела так же сексуально во время купания, но нет», – написали они в комментариях.