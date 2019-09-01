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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян потрясла поклонников своими полуобнаженными формами в «мокрой фотосессии»

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> - Ким Кардашьян потрясла поклонников своими полуобнаженными формами в «мокрой фотосессии»

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Звезда реалити-шоу порадовала поклонников откровенными фото

    38-летняя Ким Кардашьян устроила сексуальную фотосессию на Багамских островах. Светская львица надела обтягивающий купальник цвета серебристый металлик с опасными разрезами по бокам. Звезда отказалась от макияжа, но спрятала свои глаза за стеклами солнцезащитных очков в прямоугольной оправе. Ким позировала на пляже. Кардашьян сидела на песке, уперевшись в него руками.

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    Ким Кардашьян потрясла поклонников своими полуобнаженными формами в «мокрой фотосессии»
    Ким Кардашьян потрясла поклонников своими полуобнаженными формами в «мокрой фотосессии»
    Ким Кардашьян потрясла поклонников своими полуобнаженными формами в «мокрой фотосессии»
    Ким Кардашьян потрясла поклонников своими полуобнаженными формами в «мокрой фотосессии»
    Ким Кардашьян потрясла поклонников своими полуобнаженными формами в «мокрой фотосессии»
    Ким Кардашьян потрясла поклонников своими полуобнаженными формами в «мокрой фотосессии»
    Ким Кардашьян потрясла поклонников своими полуобнаженными формами в «мокрой фотосессии»
    Ким Кардашьян потрясла поклонников своими полуобнаженными формами в «мокрой фотосессии»
    Ким Кардашьян потрясла поклонников своими полуобнаженными формами в «мокрой фотосессии»
    Ким Кардашьян потрясла поклонников своими полуобнаженными формами в «мокрой фотосессии»
    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Поклонники оценили провокационные снимки Кардашьян. «Ким, как всегда, выглядишь роскошно», «Я понимаю, что тут не обошлось без фотошопа, но все равно – какое тело», «Если бы я выглядела так же сексуально во время купания, но нет», – написали они в комментариях.

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    Кардашьян
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