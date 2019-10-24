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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> <p></p> - Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Бороться с несовершенствами кожи звезде помогает белье собственного бренда

    Ким Кардашьян неожиданного разоткровенничалась и выдала свою тайну – оказывается, она вовсе не идеальна и знает, что такое несовершенства кожи. У супруги рэпера Канье Уэста имеется целлюлит на бедрах, и она прилагает множество усилий, чтобы с ним справиться.

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    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит
    Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит

    Данную проблему помогает решить утягивающее белье, которое она сама и производит. Об этом телезвезда рассказала на своей странице в Instagram.

     «У меня целлюлит на бедрах, поэтому мне важно, чтобы в этой области было дополнительное утягивание», – признается подписчикам Кардашян.

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    Кардашьян
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