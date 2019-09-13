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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> - Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Реалити-диве пришлось показать последний запрос в Google и последнее подученное сообщение

    38-летняя Ким Кардашьян пришла на шоу американского телеведущего Джими Фэллона. Во время записи передачи звезде пришлось показать личную переписку с мужем, 42-летним Канье Уэстом.

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    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян рассекретила интимную переписку с Канье Уэстом

    «О Боже, я даже не знаю, что там за сообщение. Я не чистила телефон перед эфиром», – призналась Ким. Звезда разблокировала свой девайс и повернула его к камере. В последнем сообщении от ее мужа была фотография с вывеской «West Lake», которую прислал ей рэпер. «Это наше первое ранчо. Через 50 лет этот момент будет значить для нас так много», – нежно написал исполнитель в смс.

    В следующем раунде Кардашьян пришлось показать свой последний запрос в Google. Ким начала активно отнекиваться и заявила, что ей очень неудобно выставлять это на всеобщее обозрение. «Нет, показывай! Таковы правила», – настоял Фэллон. «Белье с разрезом для того, чтобы писать», – гласила надпись в поисковике.

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    Кардашьян
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