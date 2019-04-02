Ким Кардашьян рассказала, как готовится к рождению четвертого ребенка



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Звездная пара во второй раз решила воспользоваться услугами сурроготной матери

Совсем скоро в семье 38-летней Ким Кардашьян и 41-летнего Канье Уэста случится пополнение: суррогатная мать родит звездной паре четвертого малыша. Сын супругов должен появиться на свет уже в мае этого года, и сейчас Ким и Канье вовсю готовятся к этому радостному событию.

Так, в эфире нового выпуска реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким поделилась своими эмоциями по поводу скорого рождения малыша.

«Я очень волнуюсь, но пытаюсь держать себя в руках! Не ожидала, что это случится так скоро!», - сказала Кардашьян.

На днях звезда реалити также побеседовала с журналистами издания New York Times: в этом интервью речь тоже шла исключительно о грядущем пополнении в семействе. Ким призналась, что делает все возможное, чтобы успеть подготовить детскую до того момента, как малыш появится на свет.

«Я отчаянно пытаюсь подготовить детскую перед рождением сына! Это безумие, но приятное безумие», - поделилась Ким.

Напомним, что в начале января стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст снова станут родителями. Звездная пара во второй раз (их дочь Чикаго тоже выносила и родила суррогатная мать) решила воспользоваться услугами сурроготной матери, потому как врачи рекомендовали Ким не рисковать собственным здоровьем.