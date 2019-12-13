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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после родов

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    <p>39-летняя Ким Кардашьян воспитывает четверых детей от своего супруга, 42-летнего Канье Уэста</p> - Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после родов

    39-летняя Ким Кардашьян воспитывает четверых детей от своего супруга, 42-летнего Канье Уэста

    instagram.com/kimkardashian

    Американка поделилась откровениями о том, как она смогла пережить роды первых двух наследников

    Ким Карашьян воспитывает четверых детей — шестилетнюю дочь Норт, четырехлетнего сына Сейнта, годовалую наследницу Чикаго и шестимесячного сына Псалома.

    Звезда реалити-шоу откровенно рассказала об осложнениях после первых и вторых родов. Появление на свет Норт было преждевременным. Ким родила ее на шесть недель раньше срока. «После родов моя плацента так и не вышла, и она росла внутри моей матки», — поделилась откровениями брюнетка.

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    Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после родов
    Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после родов
    Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после родов
    Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после родов
    Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после родов
    Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после родов
    Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после родов
    Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после родов
    Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после родов
    Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после родов
    Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после родов
    Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после родов
    Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после родов
    Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после родов

    Вторые роды прошли тоже сложно. Сейнт появился в результате замораживания яйцеклеток. Сами роды дали осложнения на организм. У звезды обнаружили преэклампсию. Это болезнь, при которой нарушаются показатели артериального давления. Кардашьян перенесла пять операций за полтора года, чтобы ликвидировать последствия родов Норт и Сейнта, сообщает Daily Mail.

    Когда американка решила забеременеть в третий раз, это стало проблемой. Врачи отказались помогать ей с очередными родами. Медики запретили модели вынашивать третьего малыша. Ей отказались и подсаживать эмбрион, отметив, что это будет противозаконным.

     

    Кардашьян болезнь
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