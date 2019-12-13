Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после родов



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39-летняя Ким Кардашьян воспитывает четверых детей от своего супруга, 42-летнего Канье Уэста instagram.com/kimkardashian

Американка поделилась откровениями о том, как она смогла пережить роды первых двух наследников

Ким Карашьян воспитывает четверых детей — шестилетнюю дочь Норт, четырехлетнего сына Сейнта, годовалую наследницу Чикаго и шестимесячного сына Псалома.

Звезда реалити-шоу откровенно рассказала об осложнениях после первых и вторых родов. Появление на свет Норт было преждевременным. Ким родила ее на шесть недель раньше срока. «После родов моя плацента так и не вышла, и она росла внутри моей матки», — поделилась откровениями брюнетка.

Вторые роды прошли тоже сложно. Сейнт появился в результате замораживания яйцеклеток. Сами роды дали осложнения на организм. У звезды обнаружили преэклампсию. Это болезнь, при которой нарушаются показатели артериального давления. Кардашьян перенесла пять операций за полтора года, чтобы ликвидировать последствия родов Норт и Сейнта, сообщает Daily Mail.

Когда американка решила забеременеть в третий раз, это стало проблемой. Врачи отказались помогать ей с очередными родами. Медики запретили модели вынашивать третьего малыша. Ей отказались и подсаживать эмбрион, отметив, что это будет противозаконным.