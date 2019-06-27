Ким Кардашьян разозлила японцев, назвав свою линию белья «Кимоно»



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Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

Креативное название Ким оценили многие знаменитости, которым понравилась идея утягивающего белья для женщин всех размеров

Ким Кардашьян анонсировала запуск линии белья, разработкой которого занималась целый год, а саму идею вынашивала 15 лет. Корректирующее белье телесного цвета, которое будет выпускаться в 9 оттенках и размерах от XXS до 4XL, получило название KIMONO, чем дико разозлило японцев. По мнению многих, таким образом Ким оскорбляет их традиции и японскую культуру. В знак протеста возмущенные люди по всему миру стали публиковать фотографии настоящих кимоно с хэштегом #KimOhNo («Ким, о нет»).

Креативное название Ким оценили многие знаменитости, которым понравилась идея утягивающего белья для женщин всех размеров, но остальные комментарии на странице Кардашьян полны хейта. Тем временем, специалисты по японской культуре отмечают, что суть кимоно прямо противоположна тому, что пытается сделать Кардашьян.

«Кимоно – изящная, элегентная одежда, не обнажающая тело и не обтягивающая. Если я выпущу бюстгальтер и назову его «сари»...многих людей это оскорбит, это вопиющее неуважение. Слово «кимоно» – часть японской культуры, а не собственность Ким Кардашьян».

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Джерело: Super