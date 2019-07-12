  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ким Кардашьян снова уличили в плагиате

    • Розсилка
    <p>Ким Кардашьян</p> <p>instagram.com/kimkardashian/</p> - Ким Кардашьян снова уличили в плагиате

    Ким Кардашьян

    instagram.com/kimkardashian/

    Светская львица снова попала в скандал

    38-летняя Ким Кардашьян снова оказалась вовлечена в скандал. Звезду реалити-шоу «Семейство Кардашьян» обвинили в копировании модели солнцезащитных очков.Супруга Канье Уэста в прошлом году вышла в свет в очках Emilio Pucci, а недавно она презентовала очень похожую модель в коллаборации с брендом Carolina Lemke.

    Уличить Ким в плагиате получилось у авторов скандального Instagram-аккаунта Diet Prada, который часто разоблачает знаменитостей. Фотоколлаж со снимками рекламной кампании Ким и ее выхода в очках Emilio Pucci получился говорящим сам за себя.

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    Ким Кардашьян снова уличили в плагиате
    Ким Кардашьян снова уличили в плагиате
    Ким Кардашьян снова уличили в плагиате
    Ким Кардашьян снова уличили в плагиате
    Ким Кардашьян снова уличили в плагиате
    Ким Кардашьян снова уличили в плагиате
    Ким Кардашьян снова уличили в плагиате
    Ким Кардашьян снова уличили в плагиате
    Ким Кардашьян снова уличили в плагиате
    Ким Кардашьян снова уличили в плагиате
    Ким Кардашьян снова уличили в плагиате
    Ким Кардашьян снова уличили в плагиате
    Ким Кардашьян снова уличили в плагиате
    Ким Кардашьян снова уличили в плагиате
    Ким Кардашьян снова уличили в плагиате
    Ким Кардашьян снова уличили в плагиате
    Ким Кардашьян снова уличили в плагиате
    Ким Кардашьян снова уличили в плагиате
    Ким Кардашьян снова уличили в плагиате
    instagram.com/kimkardashian/

     «Эй, Ким Кардашьян, то есть это совсем не круто, когда кто-то использует чужое имя и схожесть при продвижении более дешевых брендов. Об этом свидетельствует твоя победа над Misguiede. Но это ничего, когда используешь собственное имя в такой ситуации?» – обратились к Ким авторы аккаунта.

     Читайте также: Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске

     

    Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ