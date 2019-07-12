Ким Кардашьян снова уличили в плагиате



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Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian/

Светская львица снова попала в скандал

38-летняя Ким Кардашьян снова оказалась вовлечена в скандал. Звезду реалити-шоу «Семейство Кардашьян» обвинили в копировании модели солнцезащитных очков.Супруга Канье Уэста в прошлом году вышла в свет в очках Emilio Pucci, а недавно она презентовала очень похожую модель в коллаборации с брендом Carolina Lemke.

Уличить Ким в плагиате получилось у авторов скандального Instagram-аккаунта Diet Prada, который часто разоблачает знаменитостей. Фотоколлаж со снимками рекламной кампании Ким и ее выхода в очках Emilio Pucci получился говорящим сам за себя.

«Эй, Ким Кардашьян, то есть это совсем не круто, когда кто-то использует чужое имя и схожесть при продвижении более дешевых брендов. Об этом свидетельствует твоя победа над Misguiede. Но это ничего, когда используешь собственное имя в такой ситуации?» – обратились к Ким авторы аккаунта.

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