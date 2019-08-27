Ким Кардашьян умилила сеть фото с младшим сыном



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Ким Кардашьян

Мальчика для звезды выносила суррогатная мать

38-летняя Ким Кардашьян продолжает доказывать фотогеничность своего младшего ребенка Псалма. Ради новой нежной фотосессии Ким отказалась от привычного яркого макияжа, представ в максимально естественном виде. На фото многодетная мама ласково прижимает к себе грудничка в оранжевом костюмчике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 25 Авг 2019 в 9:04 PDT

«Мой маленький мужчина, самый сладкий на свете! Если честно, то он лучший ребенок. Он спит по ночам и, вообще, он пока что мой самый спокойный малыш. Как мне повезло», – подписала кадр Кардашьян.

Поклонники заметили, что недавно родившийся Псалм отличается от других детей в семье Ким и Канье.