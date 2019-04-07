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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян в эффектном мини оказалась на борту частного самолета

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    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян в эффектном мини оказалась на борту частного самолета
    Ким Кардашьян

    38-летняя Ким Кардашьян порадовала поклонников новым снимком в ярком образе

    Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» примерила ультракороткое мини на борту частного самолета. Теледива поделилась снимками с поклонниками в Instagram. В кадре супруга Канье Уэста запечатлена в черном мини-платье с узорами в японском стиле и глубоким декольте. Завершением образа звезды стали черные босоножки-гладиаторы.

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    Ким позирует в салоне самолета, демонстрируя длинные ноги. Фотографии звезды сразу же набрали массу «лайков» и восторженных комментариев фолловеров.

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    Ким Кардашьян в эффектном мини оказалась на борту частного самолета
    Ким Кардашьян в эффектном мини оказалась на борту частного самолета
    Ким Кардашьян в эффектном мини оказалась на борту частного самолета
    Ким Кардашьян в эффектном мини оказалась на борту частного самолета
    Ким Кардашьян в эффектном мини оказалась на борту частного самолета
    Ким Кардашьян в эффектном мини оказалась на борту частного самолета
    Ким Кардашьян в эффектном мини оказалась на борту частного самолета
    Ким Кардашьян в эффектном мини оказалась на борту частного самолета

    Ким Кардашьян часто радует поклонников яркими выходами. Недавно заметил, что звезда стала копировать образы Наоми Кэмпбелл. Впрочем, с Наоми звезду связывают не самые лучшие отношения. Модель на самом деле ненавидит Ким.

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