Ким Кардашьян в эффектном мини оказалась на борту частного самолета



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Ким Кардашьян

38-летняя Ким Кардашьян порадовала поклонников новым снимком в ярком образе

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» примерила ультракороткое мини на борту частного самолета. Теледива поделилась снимками с поклонниками в Instagram. В кадре супруга Канье Уэста запечатлена в черном мини-платье с узорами в японском стиле и глубоким декольте. Завершением образа звезды стали черные босоножки-гладиаторы.

Ким позирует в салоне самолета, демонстрируя длинные ноги. Фотографии звезды сразу же набрали массу «лайков» и восторженных комментариев фолловеров.

Ким Кардашьян часто радует поклонников яркими выходами. Недавно заметил, что звезда стала копировать образы Наоми Кэмпбелл. Впрочем, с Наоми звезду связывают не самые лучшие отношения. Модель на самом деле ненавидит Ким.