Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку



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Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда порадовала откровенным луком

В Нью-Йорке состоялась вечеринка по случаю запуска бьюти-коллаборации 38-летней Ким Кардашьян и 25-летней Винни Харлоу. Для мероприятия супруга Канье Уэста выбрала смелый наряд. На ней была черная рубашка, которую звезда расстегнула так, чтобы получилось глубокое декольте.

Откровенный верх дополнила юбка провокационной длины с из сияющей ткани с кружевом. Финальным штрихом образа стали любимые босоножки ким – вьетнамки на шпильке.

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