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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> - Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Звезда порадовала откровенным луком

    В Нью-Йорке состоялась вечеринка по случаю запуска бьюти-коллаборации 38-летней Ким Кардашьян и 25-летней Винни Харлоу. Для мероприятия супруга Канье Уэста выбрала смелый наряд. На ней была черная рубашка, которую звезда расстегнула так, чтобы получилось глубокое декольте.

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    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку
    Ким Кардашьян в экстремально короткой юбке и вьетнамках сходила на вечеринку

    Откровенный верх дополнила юбка провокационной длины с из сияющей ткани с кружевом. Финальным штрихом образа стали любимые босоножки ким – вьетнамки на шпильке.

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