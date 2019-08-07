Ким Кардашьян в обтягивающем платье сводила дочь в музей



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Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian/

38-летняя звезда побывала в Японии

Ким Кардашьян вместе с мужем, рэпером Канье Уэстом и старшей дочерью, 6-летней Норт, провела вечер в центре цифрового искусства teamLab Borderless. Ким выбрала для посещения музея обтягивающее платье с ярким принтом, а Канье – клетчатую куртку.

Кардашьян показала и совместные фотографии с дочерью. Норт позировала в объятиях мамы в спортивных штанах и белой толстовке. Шею малышки украсила массивная золотая цепь. «Ночь в музее в Японии», – назвала семейную фотосессию Ким.

Поклонники отметили, что на снимках жена Канье выглядит моложе, чем обычно. «Ким, выглядишь на 15 лет», «Что-то не так со мной, или Ким действительно выглядит младше», «Пожалуйста, Ким, расскажи, как тебе удается всегда выглядеть молодой и свежей», – прокомментировали они.

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