Ким Кардашьян в ультракоротком платье сексуально позировала на кровати



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Ким Кардашьян

Супруга Канье Уэста порадовала поклонников соблазнительным снимком

38-летняя Ким Кардашьян Инстадива примерила облегающее черное мини с открытыми плечами, которое подчеркнуло достоинства ее фигуры. Многодетная мама позировала в эффектной позе на кровати.

Одну ногу звезда реалити-шоу подогнула под себя. Звезда облокотилась на левую руку и согнула в локте правую. Ким позировала босиком, что добавило снимку сексуальности.

В качестве аксессуаров знаменитость выбрала массивное колье и браслет. Миссис Кардашьян – Уэст собрала волосы в высокий конский хвост и сделала яркий макияж с традиционным акцентом на глаза.

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