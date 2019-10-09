Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване



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Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

Телезвезда приехала вместе с Кортни и ее детьми, 9-летним Мэйсоном и семилетней Пенелопой

38-летняя Ким Кардашьян вместе со старшей сестрой, 40-летней Кортни Кардашьян, посетили мемориал памяти жертв геноцида армян. Участницы реалити-шоу удивили местных жителей своим выбором нарядов.

Супруга Канье Уэста возложила цветы в Циценакаберд. Это мемориальный комплекс в Ереване, посвященный жертвам геноцида армян 1915 года. Он расположен на одноименном холме. Впервые Кардашьян посетила его в 2015 году, в 100-летнюю годовщину геноцида. Тогда ее сопровождала младшая сестра, Хлои.