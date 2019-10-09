  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване

    • Розсилка
    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> - Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Телезвезда приехала вместе с Кортни и ее детьми, 9-летним Мэйсоном и семилетней Пенелопой

    38-летняя Ким Кардашьян вместе со старшей сестрой, 40-летней Кортни Кардашьян, посетили мемориал памяти жертв геноцида армян. Участницы реалити-шоу удивили местных жителей своим выбором нарядов.

    1 з 56
    на весь екран згорнути
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване
    Ким Кардашьян в вульгарном наряде посетила мемориал в Ереване

    Супруга Канье Уэста возложила цветы в Циценакаберд. Это мемориальный комплекс в Ереване, посвященный жертвам геноцида армян 1915 года. Он расположен на одноименном холме. Впервые Кардашьян посетила его в 2015 году, в 100-летнюю годовщину геноцида. Тогда ее сопровождала младшая сестра, Хлои.

     Читайте также: Когда накрывает не вовремя: Тищенко засекли за неадекватным поведением на заседании ВР (видео)
    Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ