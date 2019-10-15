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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> <p></p> - Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Ким Кардашьян решила раздеться, чтобы показать некоторые модели бра и трусиков из мягчайшего хлопка

    38-летняя теледива продолжает подогревать интерес к новой коллекции нижнего белья своими пикантными снимками. Жена рэпера Канье Уэста примерила облегающий топ и трусы-шорты цвета слоновой кости, которые подчеркнули ее пышную грудь и упругие бедра. Ким предлагает такой комплект как вариант одежды для дома. Она дополнила его вязаными носочками в тон и позировала, сидя на полу в своей гардеробной.

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    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье
    Ким Кардашьян восхитила мужчин стройной фигурой в необычном белье

    Женская аудитория подписчиков Ким интересовалась подробностями о фасонах и цветах белья, а также приметными носочками: «А носки когда будут доступны к заказу?», «Добавьте в коллекцию такие чудесные носочки разных цветов», - комментировали они. А мужчин больше привлекли пышные формы модели: «Вау!», «Обожаю», «Это любовь!», «Как всегда горячая красотка», «Даже в таком закрытом белье соблазнительна», — написали фолловеры в Instagram.

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    Кардашьян
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