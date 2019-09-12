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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> - Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Звезда порадовала поклонников откровенным образом

    38-летняя Ким Кардашьян попала в объективы папарацци на выходе из фешенебельного отеля. Ким выбрала провокационный наряд. Кожаные брюки с высокой посадкой подчеркнули ее главные достоинства – тонкую талию и аппетитную попу.

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    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
    Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)

    Однако самый жгучий интерес вызвала верхняя деталь одежды. Это черный топ с крайне откровенным вырезом и обнаженной спиной. По сути это кусок ткани в сеточку, который имел две тонкие кожаные завязки на шее и на спине.

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