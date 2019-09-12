Ким Кардашьян забыла надеть бюстгальтер под прозрачный наряд (фото)
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда порадовала поклонников откровенным образом
38-летняя Ким Кардашьян попала в объективы папарацци на выходе из фешенебельного отеля. Ким выбрала провокационный наряд. Кожаные брюки с высокой посадкой подчеркнули ее главные достоинства – тонкую талию и аппетитную попу.
Однако самый жгучий интерес вызвала верхняя деталь одежды. Это черный топ с крайне откровенным вырезом и обнаженной спиной. По сути это кусок ткани в сеточку, который имел две тонкие кожаные завязки на шее и на спине.
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