Ким Кардашьян засекретила имя четвертого ребенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram / kimkardashian

Поклонники обсуждают возможные варианты имени наследника знаменитой четы

Первые полосы изданий по всему миру занимают два самых знаменитых ребенка - сын принца Гарри и Меган Маркл и сын Ким Кардашян и Канье Уэста. И если в случае с первым малышом все ясно, то вокруг второго создается много тайн.

Знаменитая пара пока не показывала фотографий своего четвертого отпрыска и не сообщала его имени. Изначально Ким заявляла, что подумывает назвать малыша в честь своего брата Роба, но также она отмечала, что рассматривает варианты с традиционными армянскими именами.

The Daily mail со ссылкой на источник, близкий к семье, сообщил, что окончательный вариант уже выбран. Тем не менее, Кардашян пока его не объявила, однако некоторые поклонники уверены, что она зашифровала имя малыша в своем послании в соцсетях.

На днях Ким опубликовала в Twitter фото всей семьи и написала: «Мы отпраздновали появление нашего малыша неделю назад и вот он здесь. Он просто идеален! Я волновалась совершенно напрасно, ведь это самый спокойный из всех моих детей и все уже полюбили его».

Некоторые подписчики выразили уверенность, что, возможно, наследник пары получил имя Тедди Уэст. Ким лишь посмеивается и хранит молчание.