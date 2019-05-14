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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян засекретила имя четвертого ребенка

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    instagram / kimkardashian - Ким Кардашьян засекретила имя четвертого ребенка
    instagram / kimkardashian

    Поклонники обсуждают возможные варианты имени наследника знаменитой четы

    Первые полосы изданий по всему миру занимают два самых знаменитых ребенка - сын принца Гарри и Меган Маркл и сын Ким Кардашян и Канье Уэста. И если в случае с первым малышом все ясно, то вокруг второго создается много тайн.

    Знаменитая пара пока не показывала фотографий своего четвертого отпрыска и не сообщала его имени. Изначально Ким заявляла, что подумывает назвать малыша в честь своего брата Роба, но также она отмечала, что рассматривает варианты с традиционными армянскими именами.

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    Ким Кардашьян засекретила имя четвертого ребенка
    Ким Кардашьян засекретила имя четвертого ребенка
    Ким Кардашьян засекретила имя четвертого ребенка
    Ким Кардашьян засекретила имя четвертого ребенка
    Ким Кардашьян засекретила имя четвертого ребенка
    Ким Кардашьян засекретила имя четвертого ребенка
    Ким Кардашьян засекретила имя четвертого ребенка
    Ким Кардашьян засекретила имя четвертого ребенка
    instagram / kimkardashian

    The Daily mail со ссылкой на источник, близкий к семье, сообщил, что окончательный вариант уже выбран. Тем не менее, Кардашян пока его не объявила, однако некоторые поклонники уверены, что она зашифровала имя малыша в своем послании в соцсетях.

    На днях Ким опубликовала в Twitter фото всей семьи и написала: «Мы отпраздновали появление нашего малыша неделю назад и вот он здесь. Он просто идеален! Я волновалась совершенно напрасно, ведь это самый спокойный из всех моих детей и все уже полюбили его».

    Некоторые подписчики выразили уверенность, что, возможно, наследник пары получил имя Тедди Уэст. Ким лишь посмеивается и хранит молчание.

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    Кардашьян
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