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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян заявила, что ее младший сын - реинкарнация ее отца

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    Ким и Кортни Кардашьян вместе с отцом - Ким Кардашьян заявила, что ее младший сын - реинкарнация ее отца
    Ким и Кортни Кардашьян вместе с отцом

    По словам Кардашьян, у ее младшего сына много общего с дедушкой

    Ким Кардашьян призналась, что поверила в реинкарнацию, когда в ее жизни появился четвертый ребенок — сын Псалм. Светская львица считает, что в младшем члене ее семьи живет душа ее покойного отца Роберта. Напомним, Роберт Кардашьян был известным адвокатом и умер в 2003 году, но в 2019-м, видимо, решил вернуться.

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    Ким Кардашьян заявила, что ее младший сын - реинкарнация ее отца
    Ким Кардашьян заявила, что ее младший сын - реинкарнация ее отца
    Ким Кардашьян заявила, что ее младший сын - реинкарнация ее отца
    Ким Кардашьян заявила, что ее младший сын - реинкарнация ее отца
    Ким Кардашьян заявила, что ее младший сын - реинкарнация ее отца
    Ким Кардашьян заявила, что ее младший сын - реинкарнация ее отца

     «Однажды мы были на Бали и ко мне подошла старая женщина, медиум. Она сказала, что у меня будет второй сын и что он будет реинкарнацией моего отца», - рассказала Ким. После этого, когда Псалм действительно появился на свет, то же самое о нем говорили другие люди - мальчик якобы «умерший родственник, который вернулся в семью». По словам Кардашьян, у ее младшего сына много общего с дедушкой: например, он тоже левша. «Я даже не знаю, верю ли я в реинкарнацию, но теперь верю. Но я хочу в это верить!» - путано подытожила Ким.

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