Ким Кэттролл отказалась от роли в «Сексе в большом городе 3» из-за откровенных сцен с сыном Миранды



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Без Табу

Если прежде у поклонников сериала была надежда, что в его третьем полнометражном продолжении появятся все главные героини, то теперь с ней покончено

Ким Кэттролл, исполнительница роли Саманты, уже окончательно отказалась сниматься в «Сексе в большом городе 3», и приближенные к актрисе источники рассказали о еще одной причине ее решения, прежде не озвучивавшейся.

По слухам, изначально актриса не хотела принимать участие в проекте из-за того, что сюжет сосредотачивался на страданиях героини Сары Джессики Паркер, которая теряла в ранней версии сценария любимого мужчину. Инсайдеры опровергли эти слухи и отметили, что дело не только в конкретном сюжетном решении. «Ким вообще не хотела сниматься в полнометражных фильмах, но делала это исключительно ради денег», – рассказал источник. Создатели могли бы предложить Кэттролл крупный гонорар, но им пришлось бы изменить и сюжетную линию ее персонажа.

Оказывается, в третьем фильме Саманте предстояло вступить в отношения с Брэди – повзрослевшим сыном Миранды. В сюжете ее героиня попадает с юношей в неловкие ситуации, видит его интимные фото и участвует в сценах откровенного характера. Актрисе не привыкать играть раскрепощенного персонажа, но даже для Саманты это оказалось слишком, ведь по сценарию Брэди всего 14 лет. По словам инсайдера, Кэттролл посчитала для себя недопустимым принимать участие в таких съемках.

Джерело: popcornnews