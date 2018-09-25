Клинт Иствуд в третий раз стал дедушкой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Клинт Иствуд с дочкой

Дочь Клинта Иствуда и Фрэнсис Фишер - 25-летняя Франческа Иствуд - впервые стала матерью

Радостное событие произошло еще 16 сентября, но СМИ узнали о нем только вчера. У Франчески и ее бойфренда Александра Врэйта родился сын Титан. Для Клинта Иствуда этот внук стал третьим, сообщает E! Online

О беременности Франчески стало известно в мае, однако тогда зарубежная пресса не смогла рассекретить имени отца ребенка.

За них это сделала сама актриса - вместе с Александром она вышла в свет. На тот момент он находился в процессе развода с бывшей женой, с которой расстался еще в 2015-м и которая семь лет назад родила ему сына Трайана. Франческа также ранее была замужем - в 2013-м она неделю пробыла в браке с менеджером Maroon 5 Джорданом Фельдстейном.