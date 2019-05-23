Команде «Игры престолов» понадобилось два часа для снятия грима с Короля Ночи



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Филлип Шофилд Фото: instagram.com/schofe/

Британский шоумен Филлип Шофилд поделился снимками, на которых предстал в роли предводителя Белых ходоков

Два года назад известный британский телеведущий Филлип Шофилд для Хэллоуина выбрал образ Короля Ночи, в котором предстал в специальном выпуске утреннего шоу This Morning.

После того как вышла последняя серия финального сезона «Игры престолов», шоумен решил показать процесс работы команды гримеров HBO. В Instagram Шофилд показал, как шел процесс его преображения в главного врага вселенной Вестероса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Phillip Schofield (@schofe) 21 Май 2019 в 11:04 PDT

Однако публикации ведущего смутили некоторых поклонников кровавой саги, которые решили, что в роли предводителя Белых ходоков на протяжении всех сезонов выступал телеведущий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Phillip Schofield (@schofe) 21 Май 2019 в 10:55 PDT

В комментарии к посту Филлип пояснил, что теперь без зазрения совести может показать фото и видео из гримерки, так как «Игра престолов» завершилась и «Король Ночи любит расслабиться». Эту фразу он проиллюстрировал снимком персонажа, который полулежит на подоконнике.