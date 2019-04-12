Компания Disney анонсировала запуск собственного стримингового сервиса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Но за услугу придется заплатить

Компания Disney заявила, что стриминговый сервис Disney+ начнёт свою работу в США в ноябре этого года. Он будет стоить 6,99 долларов в месяц.

«Это наш первый серьёзный шаг в этом пространстве, поэтому мы хотим, чтобы как можно больше людей могли себе позволить пользоваться сервисом», — сказал глава компании Боб Айгер.

К запуску на Disney+ будут 7,5 тыс. эпизодов текущих и уже закончившихся cериалов; 25 оригинальных сериалов и 10 оригинальных фильмов; 400 фильмов фильмов в библиотеке; сотня картин, недавно вышедших в кинотеатрах. Помимо диснеевских фильмов и телешоу, пользователи получат доступ к продукции студии Pixar, канала National Geographic, киновселенной Marvel, эпизодам «Звёздных войн» и всем 30 сезонам «Симпсонов».

Компания за пять лет планирует привлечь от 60 до 90 млн абонентов и добиться прибыльности проекта в 2024 финансовом году. На оригинальный контент в 2020 году выделят 1 млрд долларов.

Джерело: Киноафиша