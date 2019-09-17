Королева закрыла бар в Букингемском дворце из-за пьянства лакеев



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Елизавета II

Питейное заведение на территории лондонской резиденции британских монархов разлагало дисциплину среди персонала

На британском телевидении готовится выход фильма из четырех частей о тайной жизни обитателей королевских резиденций. В нем расскажут о нравах и устоях в Букингемском и Виндзорском замках, Балморале и Кларенс-Хаус.

Сейчас в Букингеме 775 комнат, 52 спальни, 78 ванных комнат, библиотеки, залы для приемов… Замок постоянно обслуживают около двухсот сотрудников - это лакеи, повара, уборщики, садовники, дворецкие и прочий персонал.

Раньше на территории дворца был бар для его обитателей, персонала, гостей, а также лиц, ожидающих аудиенции королевы. Однако его пришлось закрыть из-за пьянства лакеев и других подчиненных монархини. Некоторые сотрудники после вечерних возлияний в местном баре часто были «слишком уставшими». В итоге, по словам Арбитера, «они должны были избавиться» от питейного заведения.

Читайте также: Стал известен рацион принцессы Евгении